تشافي: أطبق فلسفة تدريبية جديدة مع السد، وجاهزون للدحيل

تشافي يخوض اليوم مباراة حاسمة في آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال تشافي المدير الفني للسد القطري أنه يُطبق فلسفة جديدة في تدريبه للفريق، مؤكدًا حاجته للوقت والعمل الكبير من جانبه وجانب اللاعبين.

وجاءت تصريحات المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السد مع ضيفه الدحيل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والتي ستُقام اليوم وانتهى لقاء الذهاب منها بالتعادل 1-1.

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تشافي أكد على صعوبة المباراة وقوة المنافس وجودة لاعبيه ومدربه، لكن مشددًا في نفس الوقت على ثقة فريقه بنفسه وفي تحقيق نتيجة إيجابية تضمن لهم التأهل لدور الـ8.

وعن الغيابات قال تشافي "صفوف السد مكتملة تمامًا ولا توجد أي غيابات، سواء للإصابة أو الإيقاف، أتمنى فقط أن يكون اللاعبون في مستواهم الطبيعي ويُحالفهم التوفيق لنتمكن من حسم اللقاء والصعود لدور الـ8. السد حاليًا جاهز تمامًا لتلك المواجهة".

أضاف حول المباراة "علينا مواجهة أنفسنا بالحقائق، وهي أننا بحاجة لتطوير العديد من الجوانب في الفريق وتصحيح الأخطاء خاصة في الجانب الدفاعي، ويجب أن نتحلى بأسلوب الضط العالي على منافسنا أثناء المباراة حتى نتمكن من فرض أسلوبنا".

"أدرك تمامًا صعوبة المباراة ولكني سعيد بالأداء الذي قدمه السد في الذهاب، لقد قدمنا أداءً مقنعًا لكن مازال أمامنا الكثير من العمل لتطوير السد وتطبيق الفلسفة الجديدة التي أعمل بها مع الفريق، وهي فلسفة تدريبية تحتاج للكثير من العمل من جانبي وجانب اللاعبين".

وأتم أسطورة برشلونة السابق حديثه بالتأكيد على أهمية وجودة مدافعه خورخي بوعلام، لكن موضحًا أن تأخر انضمامه لتدريبات الفريق الإعدادية حال دون لعبه في مباراة الذهاب وسيرى إن كان سيدفع به في الإياب أم لا.