فاريا: السد والدحيل هما الأفضل في آسيا

مباراة مصيرية تجمع الفريقين اليوم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توقع روي فاريا المدير الفني للسد مباراة صعبة جدًا أمام الدحيل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 وستُقام مباراة الإياب مساء اليوم على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، وسيواجه الفائز من الفريقين النصر السعودي في ربع النهائي.

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فاريا أشاد بمنافسه بطل قطر في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، مضيفًا "أتوقع مباراة صعبة جدًا أمام فريق قوي هو بطل الدوري القطري، السد متقدم علينا بالتعادل ذهابًا -1، لكننا مستعدون للمباراة وندرك مدى صعوبة المهمة".

أضاف "شاهدنا المباراة السابقة وقمنا بتحليلها ومعرفة أوجه القصور في أدائنا لنحاول تفاديها في اللقاء القادم. ليس أمامنا سوى اللعب على الفوز والنتيجة التي تصعد بنا لدور الـ8، نحن جاهزون لتحمل مسؤولياتنا في المباراة، درسنا طريقة لعب السد ولدينا أكثر من خيار يؤهلنا".

فاريا أكد جاهزية كل اللاعبين للمباراة باستثناء المصاب مهدي بن عطية، كما أكد أن المتأهل بين الفريقين سيكون قادرًا على المضي بعيدًا في البطولة، واصفًا الفريقين بالأفضل في آسيا حاليًا.