بسام الراوي: جاهزون للتحدي الصعب أمام السد

مواجهة قوية تجمع الفريقين مساء اليوم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد بسام الراوي مدافع الدحيل على جاهزيته وزملائه للمباراة الصعبة أمام السد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل 1-1، وستقام موقعة الإياب الحاسمة مساء اليوم على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

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وتحدث الراوي في تصريحات صحفية مؤكدًا قوة المنافس واستعداد الجميع لتقديم مباراة قوية والظفر ببطاقة التأهل.

مضيفًا "جاهزون تمامًا للتحدي القاري الجديد أمام السد، وهو تحدٍ لن يكون سهلًا أبدًا في ظل قوة المنافس، نتمنى أن نكون في يومنا لتحقيق الفوز والتأهل للدور القادم من دوري أبطال آسيا".

"نأمل أن نفوز باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخنا والمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في الدوحة هذا العام".

ويستعد الراوي لبدء المباراة بديلًا للمصاب مهدي بن عطية، والذي تعرض لإصابة في غضروف الركبة ستُبعده عن اللعب لمدة شهر تقريبًا.