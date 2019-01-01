تشافي: مهمة التدريب ثقيلة.. أتمنى لو أني لاعب الآن

مدرب السد يتحدث عن تحوله من لاعب إلى مدرب

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، عن انتقاله من كونه لاعبًا ليسلك مجال التدريب، مؤكدًا أنها مهمة ثقيلة.

الإسباني يخوض حاليًا غمار منافسات كأس العالم للأندية قطر 2019، وينافس على المركز الخامس.

الزعيم يلاقي الترجي التونسي، غدًا الثلاثاء، على استاد خليفة الدولي، بعدما فشل كلاهما في التأهل لنصف نهائي المونديال.

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وكشف الصحفي النيجيري أوساسو أوبايوانا عن حوار دار بينه وبين تشافي، حيث أخبره أنه كان متابعًا له في كأس العالم 1999 تحت 20 عامًا قبل أن يصبح نجمًا في برشلونة، مستفسرًا منه عن التحول من لاعب إلى مدرب.

وأجاب المدرب الإسباني: "ليس سهلًا على الإطلاق، كي أكون صادقًا لا أخفي أنني كنت أتمنى لو أنني لا زلت لاعبًا حاليًا".

وأضاف: "المسؤولية التي جلبها لي التدريب ثقيلة، خاصةً عندما تسير الأمور بطريقة غير جيدة، عليّ أن أتعامل مع اللاعبين والجهاز المعاون ووسائل الإعلام".

كتيبة تشافي كانت قد استهلت مشوارها في المونديال بتحقيق فوز صعب أمام هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة؛ بطل أوقيانوسيا، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في الأشواط الإضافية.

وفي ربع النهائي، هُزم زعيم قطر أمام مونتيري المكسيكي بثلاثية مقابل هدفين، ليواجه الترجي، الذي أطاح به الهلال السعودي بهزيمته بهدف وحيد.