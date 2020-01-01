فيديو | كازورلا يُسجل في تأهل السد لمواجهة العربي في نهائي كأس قطر

مباريات مثيرة في نصف النهائي

حجز السد القطري مقعده في نهائي كأس قطر للموسم الجاري بتخطيه النادي الأهلي بهدفين دون رد أحرز الأول منهما لاعبه الجديد "سانتي كازورلا"، وسيُواجه العربي الذي نجح في الفوز على الريان بهدفين مقابل هدف واحد.

العر بي الذي تخطى الوكرة بهدف نظيف في ربع النهائي قدم مباراة كبيرة أمام الريان على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، وقد ساهم حارس مرماه محمود أبو ندى بقوة في تأهل الفريق للمباراة النهائية بتصديه لأكثر من فرصة خطيرة خلال اللقاء.

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سجل أهداف المباراة بدأ بهدف جاسم جابر مدافع العربي بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة الـ29، لكن عبد العزيز الأنصاري أنهى الشوط الأول بالتعادل بهدف عند الدقيقة الـ44، وعند الدقيقة الـ57 سجل التونسي حمدي الحرباوي هدف الفوز الثمين للفريق.

وعلى نفس الملعب، انتهى الشوط الأول بين السد والأهلي بالتعادل السلبي رغم المحاولات الهجومية الجيدة للفريقين خاصة أبناء المدرب تشافي.