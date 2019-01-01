فيديو | سوبر هاتريك بونجاح - السد يضرب الشحانية بسباعية

الأهلي ينتصر على السيلية ويحصد أول ثلاث نقاط بالموسم له

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

حقق السد القطري بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني، فوزًا كبيرًا أمام الشحانية بسباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب حمد الكبير، ضمن الجولة الثانية من الدوري القطري.

الجزائري بغداد بونجاح افتتح التسجيل مبكرًا للزعيم في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف ثاني الأهداف في الدقيقة 17، قبل أن يحرز خورخي بوعلام ثالث الأهداف بعدها بخمس دقائق.

وعاد بونجاح ليسجل هدفه الثالث "هاتريك" وهدف فريقه الرابع في الدقيقة 28، واستمر الطوفان السداوي بالهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 34 و45 عن طريق عبد الكريم حسن وحسن الهيدوس.

هدف "السوبر هاتريك" لبونجاح سجله في الدقيقة 71 من عمر المباراة، قبل أن يحرز علي فريدون هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض بعدها بأربع دقائق.

الفوز رفع رصيد السد إلى النقطة السادسة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الشحانية عند صفر من النقاط متذيلًا جدول الترتيب.

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، حصد الأهلي أولى ثلاث نقاط له في الموسم بالفوز أمام السيلية بثلاثية نظيفة، على ملعب حمد بن خليفة.

قبل نهاية الشوط الأول، جاء الهدف الأول عن طريق أبيل هيرنانديز، وأضاف عبد الله الأحرق الثاني في الدقيقة 66، واختتم أبيل التهديف بالهدف الثالث في الدقيقة 71.

بهذا الفوز ارتقى الأهلي إلى المركز السادس في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط، فيما حل السيلية في المركز العاشر بنقطة واحدة.