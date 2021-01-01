السحر لن يفلح يا هورفات .. والمقصلة في انتظار لوشيسكو

لوشيسكو على المحك وهورفات لن يتخلى عن سحره

حسابات تخالف المعطيات، هذا هو عنوان ديربي الرياض بين الكبيرين الهلال والنصر عبر التاريخ، وهذا ما نتوقعه في المواجهة التي ستجمع بينهما بكأس السوبر السعودي، في ظل خروج توقعات تلك المواجهات عن حدود التوقعات الموضوعة لها.

الوضع الآن تذبذب نتائج الهلال، واستقرار النصر منذ قيادة الكرواتي ألين هورفات، ولكن هذا لا يشير إلى أي شيء في المباراة المرتقبة بين الفريقين، لأن من سيتابع المباراة سيشاهدها وكأنها بين فريقين لأول مرة تجمع بينهما مباراة، ولن ينظر إلى معطيات الفريقين.

الهلال رفقة مدرب الروماني رازفان لوشيسكو، كان يسير بخطى ثابتة وبشكل رائع، واستطاع أن يصل بالفريق إلى قمة مستواه، مما دفع البعض ليؤكد أنه لن يجد له منافسًا في جميع البطولات هذا الموسم، ولكن حدث ما لم يكن متوقعًا.

مستوى الهلال بدأ في التراجع، وأصبح يفوز بصعوبة في المباريات، ثم تعثر في النتائج وبدأ التهديد من باقي الفرق له لخطف صدارة الدوري، ومستوى غير مقنع بالمرة خلال الفترة الأخيرة.

دعونا نقول أن ما يمر به الهلال حاليًا أمرًا طبيعيًا، ويحدث لأي فريق في العالم، ولأنه نادٍ كبير سيتمكن من العودة، ولكن هل العودة ستكون على حساب غريمه النصر، في مباراة لن تقبل القسمة على 2؟ هذا ما قد يحدث.

ويعاني الهلال خلال الفترة الحالية بسبب أكثر من أزمة، أبرزها ابتعاد أكثر من لاعب مؤثر عن مستواه المعهود، على رأسهم الفرنسي بافيتمبي جوميس، وسيباستيان جيوفينكو وغيرهما.

اقرأ أيضًا - أخبار النصر اليوم | تفاصيل عقد العمري الجديد .. وطلب الرائد

أما عن الأزمة الثانية، فكانت الغيابات للأسباب المختلفة، أبرزها الإصابات التي عانى منها أكثر من لاعب مؤثر، أبرزهم ياسر الشهراني وعبد الله المعيوف وجيوفينكو وغيرهم.

كما ظهرت العديد من الأزمات الأخرى، تسببت في اهتزاز الثقة بين جماهير الهلال واللاعبين والجهاز الفني، مما دفع بعضهم للمطالبة برحيل أكثر من لاعب، وأيضًا لوشيسكو.

أما عن النصر، فهو يمر بمرحلة رائعة حاليًا، بعد سلسلة من عدم تلقي الهزائم برصيد 7 مباريات على التوالي، وذلك منذ قدوم هورفات الذي تولى المسؤولية خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته.

النصر بعد أن كان يصارع الهبوط، أصبح الآن قريبًا للغاية من الدخول في المربع الذهبي، والمنافسة على الصدارة، حيث يبعد عنه الهلال المتصدر بـ9 نقاط فقط، وهذا إنجاز رائع، بعد سلسلة الإخفاقات في بداية الموسم.

هورفات امتلك بالفعل العصا السحرية، التي استطاع بها أن يستعيد تألق أكثر من لاعب، بالإضافة إلى العودة إلى طريق الانتصارات، والاقتراب من القمة بعد أن كان الفريق في القاع.

اقرأ أيضًا - أخبار الهلال اليوم | التوقيع مع ثنائي الشباب .. وموقف البليهي من السوبر

ولكن في مباراة بحجم ديربي الرياض أمام الهلال، قد لا تفلح هذه العصا يا هورفات، لأنها مباراة خارج التوقعات والحسابات، ولا ترتبط بنتائج أي فريق أو ظروفه الحالية، بل ستبتسم لمن سيبذل مجهودًا أكبر، وأيضًا من يلعب من أجل الفوز لا بديل له.

ننتظر بشغف كبير الديربي القادم، والذي سيكون نقطة تحول بكل تأكيد في مصير الفريقين، لأن التعثر أصبح غير مقبول حاليًا، الهلال يريد العودة مجددًا إلى الانتصارات والأداء المقنع، والنصر يبحث عن ضمان لقب على أقل تقدير هذا الموسم، فلمن سيبتسم كأس السوبر السعودي؟