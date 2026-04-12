دريس الجبلي يثير إعجاب العالم. سجل لاعب نادي المغرب الفاس هدفاً مذهلاً بضربة «رابونا» في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الوداد.

في الدقيقة 80، بعد دقيقة واحدة من دخول اللاعب الدولي الفرنسي السابق وسام بن يدر كبديل مع الوداد، سجل الجابلي الهدف الوحيد والمنتصر في المباراة.

كان الجابلي، المدافع المركزي البالغ من العمر 28 عاماً (!), يقف على بعد حوالي متر واحد من منطقة الجزاء عندما تلقى الكرة. استلم الجابلي الكرة، وسددها بضربة "رابونا" في الزاوية العليا.

لم يستطع الجبلي تصديق ما حققه للتو، واحتفل في النهاية بالقفز فوق السياج وعناق عدد من زملائه المتحمسين.

ربما يكون هدفه جميلاً بما يكفي للفوز بجائزة بوسكاش، وهي جائزة أجمل هدف في العام.

بالمناسبة، كان نجم الدوري الهولندي السابق نوردين أمرابات شاهدًا على هذه التحفة الفنية على أرض الملعب. اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا يلعب في صفوف الوداد منذ صيف عام 2025.