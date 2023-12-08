السجن لـ 12 عامًا.. تطور جديد في قضية داني ألفيش!

البرازيلي تحت المقصلة من جديد..

في تطور قضائي جديد، قدمت ضحية الاغتصاب المزعوم على يد داني ألفيش لائحة الاتهام الخاصة بها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة بالسجن لمدة اثني عشر عامًا على لاعب كرة القدم البرازيلي.

قامت المحامية إستر جارسيا المترافعة عن المتهمة، بإضفاء الطابع الرسمي على هذا الطلب أمام محكمة برشلونة، لدعم طلب الادعاء الذي طلب الأسبوع الماضي السجن لمدة تسع سنوات وخمس سنوات من الإشراف بعد الإفراج.

وتؤيد الضحية تقدير قاضي التحقيق الذي حدد تعويضا قدره 150 ألف يورو عن الأضرار والإصابات، وهو رقم تطالب به النيابة العامة أيضا. ومن المتوقع أن يسعى دفاع ألفيش، بقيادة المحامية إينيس جوارديولا، إلى الحصول على البراءة مجانًا، مع الحفاظ على فكرة أن العلاقة كانت بالتراضي خلال الساعات الأولى من يوم 31 ديسمبر في ملهى ساتون الليلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى الرغم من المحادثات السابقة للتوصل إلى اتفاق تسوية وتجنب المحاكمة، يبدو أن الأطراف متباعدة في هذا الوقت. وخصصت محكمة برشلونة أسبوعين من شهر فبراير للمحاكمة المحتملة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأشارت الضحية، من خلال محاميها، إلى أن الإصابات والأضرار الناجمة عن الاعتداء الجنسي "لا يمكن إصلاحها".