السبب مفاجئ .. شقيق كريستيانو رونالدو متهم بالاحتيال

هل تم استخدام كريستيانو رونالدو في عملية احتيال دون معرفة منه؟

ذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أنه تم التحقيق مع شقيق كريستيانو رونالدو بتهمة الاحتيال استخدامًا لقمصان النجم البرتغالي.

وعلى الرغم من كون القضية تخض شقيقه، إلا أن النجم البرتغالي لا يشارك بأي شكل من الأشكال في النزاع القانون حسب ما ذكرته الصحيفة الإيطالية أيضًا.

القضية بين نادي يوفنتوس وشركة بيجاسو التي تتخذ من مدينة تورينو مقرًا لها، والتي تدير وتوزع قمصان وأدوات رياضية، حيث أنه في العام الماضي قام نادي يوفنتوس بمصادرة آلاف قمصان كرة القدم التي تم إنتاجها من أجل إعدامها.

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وفقًا لنادي كرة القدم، دون أن تكون مستحقة لها. تدعي الشركة أن الإنتاج بدأ بالاتفاق مع الشركة التي يديرها شقيق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، موسارا لدا، الذي نفى مع ذلك أنه سمح بذلك.

الشركة التي يديرها شقيق رونالدو قامت ببيع 13 ألف قميص من تلك القمصان غير المطابقة للمواصفات والتي كان من المفترض أن يتم التخلص منها وإعدامها.

كن جانبها قامت شركة موسارا بالادعاء بأنهم لم يحصلوا على الإشارة لبدء الإنتاج، وطالبت الشركة المصنعة بالحصول على كل الكمية التي تم إنتاجها مقابل 4 يورو للقطعة الواحدة.

كان من المفترض أن يتم ذلك حتى يتم إعدام هذه القمصان غير المطابقة للمواصفات من حيث الألوان وبعض التفاصيل الأخرى، ولكن وفق كورييري ديلو سبورت فإن ما حدث هو أنه تم تسويق تلك القمصان..

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يذكر أن كريسيتانو رونالدو يعيش حالة من عدم الاستقرار مؤخرًا وفقًا للمصادر الإيطالية حيث من غير المعروف حتى الآن أين سيكون في الموسم المقبل وهل سيكمل رحلته مع يوفنتوس أم لا.