السبب مجهول .. إنجلترا تعلن مغادرة بين وايت معسكر قطر

لماذا غادر بن وايت معسكر إنجلترا بقطر؟

غادر مدافع أرسنال ومنتخب إنجلترا بين وايت معسكر بلاده بقطر أثناء مباريات دور المجموعات، وعاد إلى وطنه.

ولم يتوقع عودة بين وايت مرة أخرى لقطر، للمشاركة مع منتخب الأسود الثلاثة في مبارياتها القادمة ببطولة كأس العالم.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي مغادرة مدافعه للمعسكر بقطر والعودة للوطن، معلقًا:" نطلب احترام خصوصية اللاعب في هذه اللحظة"، دون توضيح أي تفاصيل لأسباب مغادرته.

#ThreeLions defender @ben6white has left England’s training base in Al Wakrah and returned home for personal reasons. — England (@England) November 30, 2022

الجدير بالذكر أنّ بين وايت لم يشارك في أي مباراة لإنجلترا، كما غاب عن الفوز على ويلز بثلاثية نظيفة بسبب المرض.

وتتواجد إنجلترا بالمجموعة الثانية، متصدرة المجموعة بسبع نقاط بعد فوزين على كلًا من إيران وويلز، وتعادل مع أمريكا.