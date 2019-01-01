السالم: الجميع يتحمل مسؤولية تراجع الفيحاء وسبب الأزمة ذهني وليس فني

الفيحاء يعاني في الفترة الأخيرة بعد خسارة ثلاث مباريات على التوالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد عبد الله السالم، لاعب نادي الفيحاء ان الجميع في الفريق، يتحمل مسؤولية النتائج السيئة للفريق في الفترة الأخيرة، بعد الخسارة من الهلال بخماسية.

وخسر الفيحاء من الهلال، بخمسة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال السالم في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "خسارة كبيرة اليوم، الجميع يتحمل مسؤولية الهزائم في الثلاث مباريات الأخيرة، من لاعبين وجهاز فني وإدارة".

وواصل: "يجب علينا معالجة الأمر، الوضع لم يعد مقبول يجب علينا التعويض في الفترة القادمة، والفوز من أجل جمع أكبر قدر من النقاط قبل نهاية الدوري، لحجز مركزاً يليق بالفريق".

وتابع: "سبب الأزمة ذهنية قبل أن يكون فنية، لذلك يجب علينا معالجة الأمور، أنا احترم رغبتي وعقدي مع الفيحاء، وساء رحلت أو بقيت سيبقي الفيحاء في قلبي".

الجدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية، ربطت اسم السالم بالانتقال إلى صفوف الاتحاد أو النصر خلال فترة الانتقالات الجارية.