الزيتوني حكمًا لمواجهة السد القطري والترجي التونسي في مونديال الأندية

مواجهة قوية بين السد والترجي على المركز الخامس

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن طاقم تحكيم مباراة السد والترجي التونسي في اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

ويواجه السد نظيره الترجي التونسي، بعد خروج الأول أمام مونتيري المكسيكي والثاني أمام الهلال السعودي، ضمن منافسات الدور الثاني.

ويستضيف ملعب "جاسم بن حمد" في العاصمة القطرية الدوحة لقاء السد أمام الترجي، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية.

ويدير اللقاء الحكم عبدالقادر الزيتوني من تاهيتي ويعاونه كلًا من أوكتافيان سوفر وسيباستيان جورج، بينما يتولى هاتيجان أوفيدو مهمة الحكم الرابع.

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السد قدم مباراة مميزة أمام مونتيري المسكيكي وخرج بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الدور الثاني وسط إشادة من الجميع.

وكان العملاق القطري قد حقق الفوز في المباراة الأولى أمام نظيره هينجين سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف.