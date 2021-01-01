الزويهري وبترجي: "نحن خلف الأهلي في أي وقت .. والراقي قادر على المنافسة"

الأهلي يمر بمرحلة فاصلة في الموسم الحالي من الدوري السعودي

تحدث بعد مسؤولي الأهلي السابقين عن مصير الفريق خلال الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال الاجتماع الذي عقده عبدالإله مؤمنة رئيس الراقي الحالي.

وعقد مؤمنة اجتماع اليوم الإثنين، بحضور بعض مسؤولي الأهلي السابقين من مختلف المناصب من أجل الوقوف بجانب الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال مساعد الزويهري رئيس النادي السابق، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الدوري مع وليد": "الفترة المقبلة بالنسبة للنادي الأهلي مطمئنة للغاية".

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وأضاف: "ثقتنا كبيرة للغاية في الجهاز الفني والإداري في الفترة المقبلة بتحقيق شيء للفريق، وتلبية رغبة الجماهير بالتتويج بالبطولات".

وفي نفس السياق، أكد عبدالله بترجي رئيس النادي السابق على قدرة الأهلي على المنافسة على اللقب وتحقيقه بالموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بترجي: "المطلب في الوقت الحالي هي وقوف الجميع بجانب الإدارة ودعمها، فهذا التوقيت هو الأنسب، ونحن مع الفريق في تواجد أي إدارة".

واختتم حديثه قائلًا: "المنافسة في الموسم الحالي مازالت في بدايتها، ولكن الأهلي قادر على المنافسة بقوة على اللقب والتتويج بالبطولة".