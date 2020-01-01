مرتضى منصور يوجه عدة رسائل لوزير الرياضة: الزمالك في خطر ونجوم الفريق يريدون الرحيل

رئيس الزمالك يعقد مؤتمرًا صحفيًا لأصحاب الصفحات الزمالكاوية

عقد مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، مساء اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا بقمر ناديه، للحديث عن تكليف لجنة تفتيش بمراجعة مخالفات القلعة البيضاء.

وزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحي، كانت قد كلفت لجنة تفتيش خلال الفترة الماضية، لمراجعة كافة مستندات القلعة البيضاء، للتفتيش عما إذا كان هناك مخالفات من عدمه، ومن المفترض أنها قاربت على الانتهاء من عملها حسبما أعلن الوزير قبل أيام.

اقرأ أيضًا | فيديو | تصفيق وركل مؤخرة .. أغرب حالات الطرد في تاريخ الدوري المصري

المزيد من الفرق

وقال مرتضى، خلال المؤتمر: "نحترم وزير الرياضة، هو إنسان نظيف اليد، لكن على الجميع أن يحترم الدستور والقانون، وعلى الوزير أن ينفذ ذلك، والدستور ينص على تنفيذ الحكومة للقوانين على مرتضى أو غيره، وأقول للإعلاميين اظهروا أي مخالفة واضحة على مجلسنا إذا كان لديكم شيء، لكنهم لن يجدوا".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأضاف بحسب ما نقل الموقع الرسمي للنادي عنه: " القانون ينص على قيام الوزير بإبطال أي قرار لمجلس إدارة أي نادٍ ما إذا كان القرار خطأ، وأنا أطالب الوزير لو عندنا في نادي الزمالك أي قرار خاطئ عليه إبطاله، لكن لماذا يروج بعض الإعلاميين حاليًا لوجود مخالفات في النادي، لا توجد لدينا أي مخالفة، نحن أناس شرفاء، وعليكم الرجوع لتصريحات تركي آل الشيخ عندما قال إن مرتضى رفض الحصول على أي أموال وتحويلها إلى حساب النادي".

رئيس القلعة البيضاء تابع: " كان هناك جلسة بين رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس النادي الأهلي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والجلسة كانت بالصور، بعدها بيوم واحد تم إعلان عزل رئيس نادي الزمالك، هل هكذا تتم إدارة الأمور؟!، لا بد من احترام الجمعيات العمومية للأندية، القانون حدد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية، وهذا القانون لا توجد به أي مادة تنص على عزل رئيس أي نادٍ، وعلى وزير الرياضة أن يبطل قرارات العزل حتى نعمل في مناخ صحيح، ولو أنني أو مجلسي اتخذنا قرارًا خارج القانون، عليه إبطاله على الفور أيضًا".

وواصل: "فريق الكرة في خطر، هناك لاعبين يريدون الرحيل، بسبب المناخ السيئ الذي يهددهم، فهناك من يسعى إلى هدم الزمالك، وأنا أقولها صريحة إذا كان قرار عزل رئيس الزمالك صحيحًا فيجب تنفيذه، ولو كان غير ذلك فيجب إبطاله، الزمالك لديه 50 مليون مشجع يحبون بلدهم، والزمالك لديه بطولة مهمة جدًا لا بد من التضامن من أجلها، أنا أخاطب الجميع، هناك ناديين كبيرين في مصر، والأهلي الذي احترمه هو وجماهيره والزمالك، لكن لا يمكن أن يختار مجلس إدارة الأهلي رئيس الزمالك".

واستطرد: "كيف أعمل في هذا المناخ الصعب، نجوم الفريق يريدون الرحيل، المناخ غير مناسب للعمل أبدًا، الجمعية العمومية هي من انتخبتني، لكن البعض لا يريد وجود رئيس قوي للزمالك، بل يريدون خراب النادي، وأنا أتحدى الجميع أن يظهر مخالفة واحدة على الزمالك، وأؤكد لكم أن الأهلي به مخالفات".

مرتضى منصور اختتم: "ساهمت بقوة فيما وصل إليه الزمالك حاليًا، فريق الكرة حقق عديد البطولات في عهدي وهناك منشآت تمت بالنادي في عهدي، وجميعها من أموال النادي والأعضاء، ولا يوجد دعم من أي جهة لنا، والآن أنا لا أرغب في العمل في هذه الأجواء، فنحن نواجه بلطجة غير مسبوقة من اللجنة الأولمبية بإصدار قرارات دون سند قانوني ولا تحترم الجمعية العمومية للزمالك، وعلى وزير الرياضة أن يجمد قلبه ويتخذ القرار الصحيح".