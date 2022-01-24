الزمالك يُوضح حقيقة مفاوضات الاتحاد لضم طارق حامد

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن سعي نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع طارق حامد نجم وسط الزمالك تعويضًا للهولندي كريم الأحمدي بعد تعرضه لإصابة من المرجح أن تُنهي موسمه مع الفريق.

التقارير الطبية أكدت إصابة الأحمدي بكسر إجهادي في مشط القدم سيتطلب علاجًا لمدة شهرين على الأقل، ولذا تُفكر الإدارة الاتحادية جديًا بفسخ عقده واستبداله بلاعب وسط أجنبي آخر، وقد وضعت النجم المصري على رأس المرشحين خاصة أن عقده مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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موقع كورة بلس المصري نقل عن مصدر رسمي في الزمالك نفيه وجود أي مفاوضات مع الاتحاد حول اللاعب، كما شدد على استحالة التفريط به وسعي مجلس الإدارة لتجديد عقده بعد سداد مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

الإعلامي أحمد شوبير ذكر في برنامجه الإذاعي صباح اليوم أن حامد قرر تأجيل مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك حتى انتهاء انتخابات النادي وتحديد هوية مجلس الإدارة الذي سيقوده في السنوات الأربعة القادمة، مشيرًا إلى وجود عدة عروض محلية وخارجية على طاولة اللاعب بينها عرض جدي من اتحاد جدة.

يُشار إلى أن الزمالك ضم طارق حامد من سموحة صيف 2014، وقد أصبح اللاعب أحد أبرز العناصر المؤثرة في الفريق وساهم في فوزه بلقبي الدوري المصري.