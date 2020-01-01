الزمالك يوضح حقيقة إيقاف طارق حامد في ذهاب نصف نهائي أبطال إفريقيا

الزمالك تأهل لنصف النهائي لأول مرة منذ 2016

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي الزمالك حقيقة إيقاف طارق حامد لاعب الفريق خلال مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

طارق حامد تحصل على بطاقة صفراء في اللقاء عقب الاشتباك مع لاعب الترجي التونسي بعد إحراز فريق باب سويقة هدف اللقاء الوحيد.

وأكد زاهر أن طارق حامد لاعب وسط الزمالك حصل على إنذارين فقط، بعد البطاقة الصفراء أمام الترجي التونسي مساء الجمعة، مشيرا إلى أن إنذار لقاء السوبر الإفريقي لن يتم احتسابه.

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ومن المقرر ان يخوض حامد مباراة ذهاب نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا أمام المتأهل من مباراة الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي اللذين يتواجهان السبت في اياب ربع النهائي.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي بعد فوزه بمجموع لقاءي الذهاب والإياب 3-2 بربع نهائي البطولة.

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حقق الزمالك تأهل صعب للغاية إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم الهزيمة أمام الترجي التونسي في استاد رادس الأوليمبي.

الزمالك حقق الفوز ذهابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي الجمعة الماضية وسط أداء مبهر.

فريق القلعة البيضاء ينتظر المتأهل من الثنائي الرجاء البيضاوي المغربي ونظيره مازيمبي الكونغولي الذي سيتحدد اليوم.