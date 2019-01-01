الزمالك يواجه بطل الكأس في أولى تجاربه بقبرص

الفارس الأبيض يعسكر 13 يومًا في قبرص

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

غادرت بعثة الزمالك ظهر اليوم الإثنين، مطار القاهرة متوجهة إلى قبرص، لخوض معسكر إعداد تمهيدًا لاستكمال الدوري المصري الممتاز.

الفارس الأبيض يعسكر خارجيًا لمدة 13 يومًا، مستغلًا فترة توقف الدوري، لاستضافة مصر كأس أمم أفريقيا 2019.

ويرافق البعثة المكونة من 25 لاعبًا، كل من خالد جلال المدير الفني، وعبد الحميد بسيوني المدرب العام، وأمير عزمي مجاهد وتامر عبد الحميد المدربين المساعدين، بجانب أيمن حافظ المنسق العام، والإداري أحمد زاهر، أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، والجهازين الطبي والإداري بالكامل.

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وأوضح الزمالك أنه سيخوض أربع مباريات ودية خلال المعسكر، يستهلها بملاقاة فريق إيل ليماسول بطل كأس قبرص، في الخامس من الشهر الجاري، على أن تكون الثلاث مباريات المتبقية أيام 8 و10 و12 من الشهر نفسه، لكن لم يتحدد بعد طرفها الآخر.

يذكر أن الأبيض يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات عقب انتهاء الكان.

بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بـ70 نقطة وخاض مبارياته كاملة، أما الأهلي فيحتل الصدارة بـ74 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.