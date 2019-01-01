اتحاد الكرة يُعلن - الزمالك يواجه المقاولون بدلاً من الأهلي

سيتم تحديد موعد المباراة الجديد خلال 48 ساعة

ماجد جزر

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة المقاولون مع أسوان المحدد لها يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة.

وقال بيان الاتحاد المصري انه سيتم تحديد موعد المباراة الجديد خلال 48 ساعة وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة لتقام 8م السبت المقبل بستاد السلام.

وأضاف بيان الاتحاد : "تقديرًا للتعليمات الأمنية وحفاظًا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديًا لأية تأجيلات أخرى قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز".

وأكمل البيان : "على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي بستاد السلام".

ويأتي هذا القرار على خلفية قرار الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان من المُقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر لدواعي أمنية.