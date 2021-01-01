الزمالك يهدد بتجميد نشاط الكرة المصرية
وكانت أزمة قد وقعت في مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة من بطولة الجمهورية مواليد 1999، والتي فاز بها الأول، واحتفل الثنائي بالتتويج باللقب قبل خروج اتحاد الكرة بقرار وجود مباراة فاصلة لحسم اللقب.
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وفرضت لجنة الانضباط الإيقاف على إمام عاشور وأحمد عيد لاعبا الزمالك لمدة 12 مباراة بسبب مقطع فيديو عقب اللقاء، و8 مباريات لـ7 لاعبين من الفريق.
وأصدرت اللجنة المعينة في الزمالك بيانًا ترفض فيه العقوبات المقررة من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على لاعبي الأبيض، وإنها ستصعد الموقف حتى إذا وصلت لتجميد نشاط الكرة.
🚨 إدارة الزمالك ترفض عقوبات الشباب ... #الزمالك_أولًا_وأخيرًا pic.twitter.com/26feF2ynDw— Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 13, 2021
وتقدم النادي عقب قرار العقوبات، باستئناف رسمي للجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم، للتأكيد على رفضها وإنها ظالمة للاعبي الفريق.
استئناف الزمالك على العقوبة يعطّل تنفيذ العقوبة لحين خروج قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم النهائي في هذه الأزمة.