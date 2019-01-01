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الزمالك ينهي أزمة "ابنة" النقاز

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النقاز واجه أزمة قوية في التحاق ابنته بمدرسة فرنسية

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

توصل نادي الزمالك لحل في أزمة ابنة التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق، بشأن الالتحاق بمدرسة فرنسية في مصر.

وتواجد النقاز في تونس، قبل الذهاب إلى المغرب لخوض مواجهة اتحاد طنجة، ضمن مباريات منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

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ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن مسؤولي الأبيض قاموا بحل الأزمة وأن ابنة النقاز ستلتحق بمدرسة فرنسية خلال أيام.

وقام النقاز أثناء تواجده في تونس بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بنقل ابنته إلى مدرسة فرنسية بمصر في الوقت الحالي.

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وأكد الزمالك بعد هذا الموقف تمسكه باللاعب، وهذا ما يدل عليه موقف مسؤولي الأبيض، باستمرار النقاز ضمن صفوفه في الفترة المقبلة.

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