الزمالك يمدد فترة الراحة للاعبيه بسبب كورونا

كارتيرون يمدد فترة راحة لاعبي الزمالك لمدة أسبوع إضافي.

قرر نادي الزمالك، تمديد فترة الراحة السلبية التي حصل عليها فريق كرة القدم، في ظل فترة التوقف التي يشهدها النشاط الرياضي في مصر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قد منح لاعبي فريق الزمالك راحة لمدة أسبوع، تنتهي يوم السبت المقبل، بعد قرار تجميد النشاط الرياضي.

الفرنسي كارتيرون قرر منح راحة إضافية للاعبي الزمالك، بعد الانقطاع عن التدريبات، والبقاء في فترة الراحة، حتى يوم 28 مارس الجاري.

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وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، قرارًا بتجميد النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

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ومن المقرر أن تعود الحياة للملاعب المصرية في الأول من أبريل المقبل، بعد انتهاء فترة تعليقها لمدة أسبوعين فقط، حيث سيكتفي الفريق بتدريبات لعدة أيام.

ويتصدر ترتيب فرق الدوري الممتاز، النادي الأهلي برصيد 49 نقطة، ويأتي خلفه المقاولون العرب برصيد 33 نقطة، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة.