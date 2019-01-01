الزمالك يلجأ للإعارات في الموسم الجديد

الزمالك يمتلك عقود لاعبين عديدة ولا يرغب في التفريط بهم نهائيًا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن مجلس إدارة الزمالك وجد حلًا للتغلب على عودة اللاعبين المعارين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرفض الزمالك بيع لاعبيه نهائيًا خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل الاحتفاظ بقيمة اللاعبين حتى المواسم المقبلة من أجل البطولات.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الزمالك قرر خروج بعض اللاعبين على سبيل الإعارة فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير أن مجلس الإدارة سيطلب من أي لاعب أن يأتي بعرض إعارة رسمي إذا رغب في الرحيل للحصول على بعض المشاركات الأساسية.

وأكدت الصحف أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الذي انتهت فترة إعارته لطلائع الجيش سيعود لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد.

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ويسعى الزمالك لمواصلة تحقيق البطولات بعد الفوز بلقب الكونفدرالية مؤخرًا على حساب نهضة بركان المغربي.