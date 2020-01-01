الزمالك يكشف حقيقة رحيل محمد عنتر وكاسونجو

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل عنتر وكاسونجو.

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حقيقة رحيل الثنائي محمد عنتر وكاسونجو كابونجو، لاعبا الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد انتشار أخبارًا عن اقتراب رحيليهما.

وانتشرت أنباء خلال الأيام الماضية، عن اقتراب رحيل محمد عنتر وكاسونجو عن صفوف نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، في ظل عدم اعتماد الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

رئيس الزمالك قال خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأبيض: "كل ما تردد بشأن رحيل بعض لاعبي الزمالك غير صحيحًا إطلاقًا والجميع مستمر في صفوف الفريق".

المزيد من الفرق

مرتضى تابع: "لا صحة لما تردد حول رحيل محمد عنتر وكاسونجو، والثنائي وغيرهما من اللاعبين مستمرين مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة".

الأهلي يتقدم بشكوى ضد النجم الساحلي بسبب كوليبالي

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلًا: "يجب على الجميع تحري الدقة في الأخبار المنشورة عن نادي الزمالك، واتقوا الله في النادي، وأتمنى عدم إثارة البلبلة داخل القلعة البيضاء".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، خلال شهر مايو المقبل، في دور نصف نهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.