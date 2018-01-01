النتائج المباشرة
الانتقالات

الزمالك يقدم عرضًا كبيرًا لضم بوطيب

التعليقات()
Khalid Boutaïb
المغربي الدولي في طريقه للرحيل من ملطية سبور إلى الدوري المصري

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع المغربي الدولي خالد بوطيب؛ مهاجم ملطية سبور التركي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للفارس البيض، يبحث عن التعاقد مع مهاجم أجنبي في ظل إهدار الكونغولي كاسونجو كابونجو عديد الفرص السهل، مما جعل مدربه غير مقتنع به.

صراع مصري - سعودي على إسماعيل حداد

اختيارات المحررين

ووفقًا لقناة "A spor" التركية فإن الزمالك قدم عرضًا لملطية بقيمة 2 مليون يورو من أجل ضم المهاجم المغربي، وبالفعل اقتربت الصفقة من الحسم لصالح القلعة البيضاء.

صاحب الـ31 عامًا كان قد انضم إلى الفريق التركي في صيف عام 2017 قادمًا من ستراسبرج في صفقة انتقال حر، ومن المقرر أن ينتهي عقده في نهاية موسم 2019-2020.

وشارك المغربي في 51 مباراة بقميص ملطية سبور، سجل خلالهم 17 هدفًا، وصنع تسعة آخرين.

وخاض بوطيب كذلك منافسات كأس العالم روسيا 2018 مع أسود الأطلس أمام البرتغال وإسبانيا، ونجح في تسجيل هدف في التعادل أمام إسبانيا بنتيجة 2-2.

الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019| بروفايل منتخب سوريا - نسور قاسيون بين حلم الإنجاز وحل عقدة تاريخية
الموضوع التالي:
كيتا بالدي: كوليبالي مثل أخي ولست راضٍ على ما حدث له
الموضوع التالي:
نجم آرسنال السابق يتحسر على وضع الفريق ويطالب بصفقات تدعيمية سريعًا
الموضوع التالي:
مهاجم إشبيلية يقترب من ميلان على الإعارة
الموضوع التالي:
مواعيد مباريات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة
إغلاق