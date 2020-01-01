الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام لمعاقبة المتنمرين ضد شيكابالا

الزمالك يتخذ إجراء قانوني ضد المتنمرين.

أعلن نادي الزمالك، عن تقدم رئيس النادي مرتضى منصور، ببلاغ للنائب العام، ضد الجماهير التي خرجت عن النص، وقامت بالتنمر ضد محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق، بعد نهائي كأس أمم إفريقيا أمام الأهلي.

وانتشر مقطع فيديو أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في واقعة تنمر من محمود شيكابالا لاعب نادي الزمالك، بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، البيان الرسمي الذي أصدره حول واقعة التنمر ضد شيكابالا، حيث جاء نصه كالآتي:

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"تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الجماهير الخارجة عن النص، والتي قامت بالتنمر ضد محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قائد الفريق الكروي بنادي الزمالك، بعد أن قامت الجماهير بالهجوم بشكل مؤسف وغير مقبول على عكس عادات وتقاليد المجتمع المصري خاصة في ظل حرص الدولة على نبذ التعصب وإرساء مبادئ الروح الرياضية بين جماهير الكرة المصرية.

وتابع: "وحفاظًا على حق لاعب الفريق الكروي بنادي الزمالك، تقدم النادي ببلاغ للنائب العام مدعومًا بعدد من الفيديوهات المسيئة ضد اللاعب، للمطالبة بمعاقبة أصحاب الوقائع المختلفة بعد مباراة القمة الأخيرة بين ناديي الزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا، والتي قامت بالتقليل من شيكابالا في تصرفات مشينة يرفضها المجتمع والأديان والتنمر والعنصرية ضده بشكل غير مقبول".

الزمالك خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي، على ملعب استاد القاهرة الدولي.