الزمالك يعلن نجاحه في قيد محمد أوناجم إفريقيًا

الزمالك ينجح في قيد لاعبه المغربي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجح نادي الزمالك، في ضم المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق الأبيض الجديد، في قائمته المشاركة في دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد.

الساعات الماضية شهدت جدل حول عدم قدرة الزمالك من قيد لاعبه الجديد، قبل أن يتم حل الأزمة بشكل نهائي بموافقة الاتحاد الإفريقي على قيد محمد أوناجم.

الزمالك أعلن عبر موقعه الرسمي، عن ضم أوناجم لقائمته الإفريقية، بسبب وجود خلل لدى نظام إدخال بيانات اللاعبين لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأوضح الزمالك أن الخطأ الفني جاء من جانب الاتحاد الإفريقي، متعلق بنقل أوناجم من الوداد المغربي إلى الزمالك.

وأشار الموقع الرسمي للزمالك إلى أنه تم إرسال اسم اللاعب في الوقت المحدد، ليتم قيده في قائمة الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يلعب الزمال مباراته الأولى في دوري أبطال إفريقيا أمام ديكاديها الصومالي، في الدور التمهيدي ضمن منافسات البطولة القارية.