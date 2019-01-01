الانتقالات
الانتقالات

الزمالك يعلن رفضه لطلب تركي آل الشيخ رسميًا

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أمير مرتضى يكشف عن موقف ناديه النهائي بعد دراسة العرض الذي تقدم به مالك بيراميدز للحصول على خدمات طارق حامد وعبد الله جمعة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن أمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، رفض ناديه التفريط في أي من لاعبي الفريق الأساسيين خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

كان تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، قط طلب بشكل رسمي عقب مواجهة الفارس الأبيض التعاقد مع الثنائي طارق حامد وعبد الله جمعة، مقابل الاستغناء عن الثلاثي عمرو مرعي ومحمد حمدي ومهند لاشين للأبيض.

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وقتها مسؤولو القلعة البيضاء أعلنوا أنهم سيدرسون العرض جيدًا قبل إعلان القرار النهائي إلا أن أمير أكد آنذاك أنه من الصعب الاستغناء عن حامد.

وفجر اليوم الإثنين، أعلن المشرف على الكرة بشكل رسمي أن عرض آل الشيخ مرفوض، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا نية للتفريط في طارق حامد أو عبد الله جمعة أو أي لاعب من القوام الأساسي للفريق مهما كانت المغريات".

وأضاف: "الحفاظ على استقرار وانسجام الفريق من أولوياتنا لتحقيق البطولات".

يذكر أن الزمالك رحل عنه خلال يناير الجاري الثلاثي كاسونجو كابونجو وأحمد رفعت ومحمود عبد العاطي "دونجا"، بينما تعاقد مع الثنائي زيزو والمغربي خالد بوطيب.

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