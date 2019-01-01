الزمالك يعلن إعارة دونجا للإسماعيلي لنهاية الموسم

لاعب وسط الزمالك ينتقل إلى الإسماعيلي لنهاية الموسم على سبيل الإعارة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الزمالك، عن موافقة مجلس الإدارة، على إعارة محمود عبد العاطي دونجا، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الزمالك أعلن عبر موقع الرسمي، على إعارة دونجا للإسماعيلي، مقابل مليون و500 ألف جنيه حتى نهاية الموسم الحالي.

واتفق الزمالك مع الإسماعيلي، على وضع بند في عقد اللاعب، يمنعه من المشاركة أمام الفريق الأبيض في أي مباراة محلية أو إفريقية أو ودية.

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موافقة الزمالك على إعارة دونجا للإسماعيلي، بعد زيارة إبراهيم عثمان رئيس الأخير في مكتب رئيس القلعة البيضاء.

دونجا كان قد انضم لصفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية، قادمًا من مصر المقاصة.