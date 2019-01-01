الزمالك يطلب نقل مباراة الإياب أمام ديكاداها إلى "بتروسبورت"

الزمالك حقق فوزًا عريضًا على ديكاداها في لقاء الذهاب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي الزمالك يسعى لنقل مباراته أمام نظيره ديكاداها الصومالي، في إياب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على ديكاداها بسبعة أهداف دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن الزمالك يسعى لنقل مباراته أمام ديكاداها في لقاء الإياب إلى ملعب "بتروسبورت".

وجاء طلب الزمالك بنقل المباراة بسبب تعارضها مع موعد لقاء الأهلي، أمام إطلع بره في نفس الدور على نفس الملعب "برج العرب".

ومن المقرر أن تحسم الجهات الأمنية موقف المباراة خلال الساعات القليلة المقبلة، إما نقل لقاء الزمالك إلى بتروسبورت أو ملعب أخر.

ويسعى الزمالك لتأكيد الصعود إلى الدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا وأخذ خطوة جديدة نحو التأهل إلى دور المجموعات بالبطولة.