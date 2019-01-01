الزمالك يضع شرطًا في حالة تسويق النقاز

عمر جابر يدخل دائرة الاهتمامات للعودة للزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الزمالك وضع شرطًا من أجل تسويق التونسي حمدي النقاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النقاز قد تلقى أكثر من عرض على رأسهم النصر السعودي، من أجل الانضمام له خلال فترة الانتقالات الحالية، حسب تقارير صحفية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن الزمالك وضع شرطًا واحدًا للتفريط في النقاز، وهو التعاقد مع ظهير أيمن.

وأشارت التقارير أن الزمالك وضع عمر جابر لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي، هدفًا من أجل التعاقد معه خلال الصيف، من أجل الموافقة على رحيل النقاز.

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وهناك بعض المفاوضات في الوقت الحالي بين الزمالك وبيراميدز لحسم موقف عمر جابر خلال الفترة المقبلة، ومن أجل عودته مرة أخرى.

وكان عمر جابر قد انضم بداية الموسم الحالي، لبيراميدز قادمًا من لوس أنجلوس الأمريكي، ويتقاضى أكبر راتب في الدوري المصري بالوقت الحالي.