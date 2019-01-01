الزمالك يصل المغرب لمواجهة اتحاد طنجة بالكونفدرالية

استعدادًا لمواجهة اتحاد طنجة بالكونفدرالية، الزمالك يصل إلى المغرب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وصلت بعثة فريق نادي الزمالك إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة فريق اتحاد طنجة، في ذهاب ملحق دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

اتحاد طنجة سيستضيف فريق الزمالك، مساء يوم الأحد المقبل، في ذهاب ملحق دور الـ32 بكأس الكونفدرالية، حيث يتأهل الفائز إلى دور المجموعات.

السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك كان قد أعلن عن اختياره لـ21 لاعبًا لمواجهة اتحاد طنجة المغربي.

بعثة الزمالك تصل إلى الدار البيضاء استعدادًا لمواجهة اتحاد طنجة المغربي في كأس الكونفيدرالية 🇲🇦⚪️🔴



(@ZSCOfficial :📸) pic.twitter.com/1lmGktrijM — جول مصر (@goaleg) January 10, 2019

قائمة الزمالك تشهد غياب محمود عبد الرحيم جنش، وأحمد مدبولي وأيمن حفني ومحمد حسن ومحمد عبد السلام.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الزمالك إلى مدينة طنجة مساء غدٍ الجمعة، استعدادًا لمواجهة فريق اتحاد طنجة، حيث تتواجد الآن في الدار البيضاء.

الزمالك تأهل إلى ملحق دور الـ32 بكأس الكونفدرالية، بعد الفوز على القطن التشادي بسبعة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.