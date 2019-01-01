الزمالك يصرف مكافآت الفوز على الداخلية قبل مواجهة نهضة بركان

الزمالك يواجه نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مكافآت فوز فريق كرة القدم، على الداخلية مؤخرًا في الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهة نهضة بركان.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ32 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس الكونفدرالية، ذهابًا يوم 19 مايو خارج الديار، قبل أن يعود ويستضيفه في برج العرب يوم 26 من نفس الشهر.

وجاء صرف مكافآت الفوز على الداخلية من أجل تشجيع اللاعبين قبل ذهاب النهائي الإفريقي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ويعاني الزمالك قبل المواجهة الإفريقية الهامة من مركز حراسة المرمى، بعد إيقاف جنش بسبب طرده أمام النجم الساحلي وتعرض عماد السيد للإصابة أمام الداخلية.

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ويحتل الزمالك في الوقت الحالي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة من 29 مباراة خلف الأهلي المتصدر بـ70 نقطة من 30 مباراة.