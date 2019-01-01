الزمالك يصرف مستحقات اللاعبين تحفيزًا قبل السفر إلى تونس

هل ينجح الزمالك في التأهل إلى نهائي الكونفدرالية؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف راتب شهر من المستحقات المتأخرة لدى لاعبي الفريق الأبيض، قبل السفر إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي.

الزمالك سيسافر مساء غدٍ الجمعة إلى تونس، لمواجهة النجم الساحلي، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الزمالك صرف شهر المكافأة بهدف تحفيز اللاعبين، لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة النجم الساحلي في اللقاء المقبل.

🗨️جروس: مواجهة #النجم مصيرية وحاسمة، وأنا واثق من قدرة اللاعبين على تخطي هذه المباراة الصعبة للغاية. pic.twitter.com/zKlgsf0R6u — جول مصر (@goaleg) May 2, 2019

وكان الزمالك قد حقق الفوز على النجم الساحلي بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وقرر رئيس نادي الزمالك رفع العقوبة على لاعبي الفريق الأبيض، بعد واقعة الاعتداء على مصور صحفي بعد مباراة بيراميدز بالدوري المصري الممتاز.

الزمالك يسعى للخروج من مباراة النجم الساحلي متعادلًا بأي نتيجة على أقل تقدير، من أجل التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية.