الزمالك يرحب بطلب المصري لضم معروف يوسف وحمدي

هل ينتقل ثنائي الزمالك إلى المصري البورسعيدي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

طلب نادي المصري البورسعيدي، ضم الثنائي عماد فتحي ومعروف يوسف من نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن النادي المصري تحدث مع مسؤولي الزمالك، من أجل الحصول على خدمات الثنائي عماد فتحي ومعروف يوسف سواء بيع نهائي أو على سبيل الإعارة.

الزمالك أبدى مرونة في التخلي عن الثنائي، خاصة في ظل عدم حاجة الفريق الأبيض لخدماتهما خلال الفترة المقبلة.

الأهلي ينفي دخوله في مفاوضات مع النادي المصري لضم إسلام عيسى 🔴



هل يستحق اللاعب الانضمام للنادي الأهلي؟ ⚽️ pic.twitter.com/BhMW2lLKz8 — جول مصر (@goaleg) June 13, 2019

مرونة الزمالك في الموافقة على رحيل الثنائي للمصري، ورائها رغبة في ضم إسلام عيسى صانع ألعاب المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن جانبهم، رفض مسؤولي المصري دخول صفقة إسلام عيسى في صفقة انتقال الثنائي عماد حمدي ومعروف يوسف، مفضلين انفصالها عن تلك الصفقة.

الزمالك كان قد أعار معروف يوسف إلى الشرطة العراقي، بينما انتقل عماد حمدي لإنبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.