النتائج المباشرة
كأس الاتحاد الأفريقي

الزمالك يخوض مرانه في المغرب ويعود فجر الثلاثاء

التعليقات()
الزمالك تعادل سلبيًا أمام اتحاد طنجة في الكونفدرالية

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

خاض فريق الزمالك، اليوم الإثنين، مرانه في المغرب بعد خوضه مواجهة اتحاد طنجة أمس في بطولة كأس الكونفدرالية.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع اتحاد طنجة، في مباراة الذهاب بدور الـ32 الإضافي من منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتواجد اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مواجهة اتحاد طنجة في صالة الألعاب الرياضية لأداء بعض التدريبات الاستشفائية.

اختيارات المحررين

وتدرب اللاعبين المستبعدين من مباراة الأمس، على ملعب طنجة بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض.

وتماثل مصطفى فتحي للشفاء بعد الإصابة الذي عانى منها أمس، بالإضافة إلى الإطمئنان على يوسف إبراهيم "أوباما"، بعد الشكوى من آلام في العضلة الضمة.

ويعود الزمالك فجر الثلاثاء إلى القاهرة، استعدادًا لخوض مباراة العودة أمام اتحاد طنجة والمقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب "برج العرب".

الموضوع التالي:
حكاوي البريميرليج | مدرب مانشستر الذي أقيل بسبب الحب، وقصة طريفة وراء تعاقد فينجر مع كولو توريه!
الموضوع التالي:
ساسولو يُغلق كل أبوابه في وجه ميلان
الموضوع التالي:
عائلة كوتينيو مفتاح انتقاله إلى مانشستر يونايتد
الموضوع التالي:
جوارديولا يأمل بتجديد عقد "المذهل" جوندوجان
الموضوع التالي:
مدرب لبنان: لدينا فترة كافية للاستعداد للقاء كوريا الشمالية
إغلاق