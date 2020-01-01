الزمالك يحقق فوزًا سهلًا على حرس الحدود في الدوري المصري

الزمالك يعود للانتصارات مرة أخرى

حقق الزمالك فوزًا هامًا على نظيره حرس الحدود، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في ستاد القاهرة.

الزمالك عاد للفوز بعد التعادل في اللقاء الماضي أمام وادي دجلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بالجولة الرابعة عشر.

الزمالك فاجيء الضيوف في بداية اللقاء بضغط على خط دفاع حرس الحدود، حتى تحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 9.

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الأبيض سجل أول هدف عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء، في الدقيقة 10 نفذها ببراعة على يسار حارس مرمى الحدود أحمد السعدني.

وواصل الزمالك الضغط على خطوط الدفاع في حرس الحدود من أجل تأمين الـ3 نقاط مبكرًا وتفادي ما حدث أمام وادي دجلة في اللقاء الماضي.

وفي الدقيقة 26 من عمر اللقاء نجح أحمد سيد زيزو من إحراز الهدف الثاني، بعد تلقيه عرضية أكثر من رائعة من أشرف بن شرقي أسكنها زيزو برأسية في الشباك.

وأهدر الزمالك أهداف محققة خلال أوقات اللقاء المتبقية، كانت من المفترض أن تنهي المباراة بفارق كبير بالأهداف لصالح الزمالك.

وحاول حرس الحدود من خطف هدف يشعل به اللقاء ويفك تلاصم دفاعات الزمالك ولكن لم يتمكن بسبب قوة دفاعات الأبيض وحارسه أبو جبل.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 28 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز العاشر.