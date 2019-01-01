الزمالك يحسم موقفه من احتراف عبدالله جمعة

الزمالك يسعى للحفاظ على نجومه

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الزمالك حسم موقف عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق بشأن الاحتراف من عدمه خلال الفترة المقبلة.

وقدم عبدالله جمعة موسمًا أكثر من رائع في مركزه الجديد بعد أن كان جناحًا، ليضع نفسه أمام أنظار أكثر من نادي في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن أهلي جدة السعودي يسعى لضم عبدالله جمعة لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم الجديد.

وقام اللاعب بنقل العرض لإدارة الزمالك، حيث رحب على أي قرار يتخذه النادي بشأنه في المرحلة المقبلة سواء كان الرحيل أو البقاء.

وكانت تقارير قد انتشرت مؤخرًا بشأن رغبة أهلي جدة في ضم علي معلول ظهير أيسر الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.