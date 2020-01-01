الزمالك يجدد عقود لاعبيه الشباب

الزمالك حقق الفوز على أسوان أمس الخميس

اتجه نادي الزمالك في الوقت الحالي لتأمين مواهبة الصاعدة من الرحيل خارج أسواره خلال الفترة المقبلة خاصًة وأنهم يمتلكون قدارات كبيرة.

الزمالك حقق الفوز أمس على أسوان بهدفين دون رد، في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت في "ستاد القاهرة".

وظهر في صفوف الزمالك أمس الخميس، ضمن التشكيل الأساسي للفريق، أحمد عيد لاعب صاعد مواليد عام 2001 وقدم أداء مميز.

واتجه الزمالك إلى تجديد عقود أحمد عيد وأيضًا حسين فيصل لاعب فريق مواليد 1999، من أجل تأمينهم من الرحيل خلال الفترة المقبلة.

ويقدم الثنائي أداء مميز مع الزمالك في فرق الأعمار المختلفة، حيث تمكن النادي من الحصول على توقيعهم على عقود لمدة 4 سنوات.

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وحصل أمير مرتضى منصور على توقيع الثنائي، اليوم الجمعة، حسب ما أعلنه النادي في بيان رسمي على الموقع الخاص به.

الزمالك يسعى لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة وتأمين قطاع الناشئين من هروب ورحيل المواهب التي ستكون نواة جيدة للفريق الأول.