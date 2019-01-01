الزمالك يبدأ مفاوضات تمديد عقد ساسي بعد أمم إفريقيا

ساسي من أفضل المحترفين بالدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الزمالك يسعى في الوقت الحالي للحفاظ على التونسي فرجاني ساسي صانع ألعاب الفريق.

وقدم ساسي مستوى أكثر من رائع مع الزمالك في الموسم الحالي، مما جعله أبرز العناصر الأساسية للفريق في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن النادي سيبدأ مفاوضاته مع ساسي عقب كأس الأمم الإفريقية 2019 والعودة لصفوف الفريق.

ويتبقى لفرجاني ساسي في عقده مع الزمالك موسمين كاملين، ولكن النادي الأبيض يرغب في الحفاظ على خدمات اللاعب لأطول فترة ممكنة.

وأصبح التونسي أبرز لاعب في الدوري المصري في الموسم الحالي، وانتشرت بعض التقارير حول وجود أكثر من عرض خليجي لضمه.

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وشارك ساسي مع الزمالك في الموسم الحالي 37 مباراة أحرز خلالهم 9 أهداف، بواقع 7 في الدوري المصري وهدفين في الكونفدرالية.