الزمالك ونادي مصر : مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة نادي الزمالك أمام نادي مصر في لقاء ربع النهائي من بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها في ستاد السويس.

الزمالك 0 × 0 نادي مصر

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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41- عرضية رائعة من شيكا من الجانب الأيمن لكن كاسونجو يلعبها برأسية بعيدة عن المرمى

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40- تسديدة قوية من كاسونجو لكن خارج المرمى وكان في وضعية تسلل للمرة الثالثة

39- تسديدة من إمام عاشور من حدود منطقة الجزاء لكن بعيدة عن المرمى

35- مرور رائع من شيكا ويسدد بقوة لكن خارج المرمى

34- بطاقة صفراء لحسني ذكي

33- استئناف اللعب

31- توقف لشرب المياه

30- بطاقة صفراء لمحمود علاء

30-عرضية من الجانب الأيمن من أحمد عيد يستقبلها مصطفى محمد برأسية لكن ضعيفة

28- تسديدة من كاسونجو لكن تصطدم بالدفاع

26- الفيديو يحتسب تسلل على كاسونجو

26- ضربة جزاء لصالح الزمالك وفي انتظار قرار الفيديو

24- عرضية من أحمد عيد تصطدم بالدفاع وتتحول إلى تماس

22- عرضية من أوباما من الجانب الأيمن من أوباما لكن تصل سهلة للحارس

21- أمامية مميزة من إمام عاشور لكن يخرج الحارس وليد توفيق ويمسكها بنجاح

20- أمامية من اوباما لكن طويلة وتخرج إلى ضربة مرمى

19- ركنية من الجانب الأيمن ينفذها شيكا ويسدد مصطفى محمد لكن فوق المرمى

18- خطأ لصالح الزمالك وشيكا عالتنفيذ...يرسل عرضية يخرجها الدفاع وتصل لإمام عاشور في الجانب الأيمن

15- تمرير من عبد الغني بدون عنوان وتصل لتماس لصالح نادي مصر

12- بعد مراجعة الفيديو تم الغاْ الهدف واحتساب تسلل

7- هدف أول للزمالك والحكم المساعد يرف راية التسلل وفي انتظار قرار الفيديو

7- جوووووووووووووول

6- أمامية من شيكا لكن بدون عنوان

4- مرور من كاسونجو ويسدد من داخل منطقة الجزاء لكن سهلة ويمسكها الحارس وليد توفيق

3- خطأ لصالح الزمالك في منتصف الملعب

1- صافرة بداية المباراة

نزول الفريقان أرض الملعب وبدء السلام الوطني.....

تشكيل الزمالك:

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة

إمام عاشور - إسلام جابر

شيكابالا - يوسف أوباما - كاسونجو

مصطفى محمد

تشكيل الزمالك لمباراة نادي مصر بكأس مصر. 📝⚽️ pic.twitter.com/ZCMnRB50ik

وستكون هذه هي البروفة الأخيرة للفارس الأبيض قبل المعركة الأهم على الإطلاق وديربي القرن، عندما يلتقي بالأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بستاد القاهرة.يلتقي الزمالك ب نادي مصر في الدور ربع النهائي من كأس مصر في مباراة مرتقبة من جانب عشاق ومحبي الفارس الأبيض، والتي تقام في ستاد السويس.

أعزائي المشاهدين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك أمام نادي مصر في لقاء ربع النهائي من بطولة كأس مصر، والمقامة بستاد السويس.