موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد مصر المقاصة في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستعد استاد القاهرة الدولي، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع الزمالك ومصر المقاصة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

الفارس الأبيض، يدخل اللقاء بعد تعثر في آخر مبارياته أمام أسوان بالتعادل السلبي، والتساوي مع الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري.

المزيد من الفرق

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر بعد لعب 8 مباريات.

على الجانب الآخر، يريد مصر المقاصة مواصلة سلسلة انتصاراته في الفترة الأخيرة، والخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك، لمواصلة الاقتراب من المربع الذهبي.

ويحتل المقاصة المركز السادس من ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الجونة صاحب المركز الثالث.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021

وفي الأسطر التالية سنتعرف معًا على موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة.

ما هو مود مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري؟

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، هو الخميس 28 يناير 2021، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق بث إذاعة الدوري المصري بشكل حصري عبر شاشاتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل مباراة الزمالك والمقاصة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفزيون، فيمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.