الزمالك وسموحة.. صراع من أجل المربع الذهبي

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره أمام سموحة

تستمر مباريات الدوري المصري في الجولة التاسعة بـ5 مباريات اليوم الجمعة، حيث تستمر الإثارة بين الأندية في المراكز المختلفة.

ضمن مواجهات اليوم هي استضافة الزمالك نظيره سموحة، ضمن الجولة التاسعة، على ستاد القاهرة حيث يسعى الثنائي في خطف نقاط المباراة.

الزمالك يسعى لمداوة جراحه بعد الهزيمة من طلائع الجيش في الجولة الماضية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ومصالحة الجماهير عقب الانتقادات اللاذعة التي وجهتها الجماهير للاعبين.

الزمالك يتواجد في المركزالرابع برصيد 13 نقطة بعد لعب 7 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 وتعادل في 1 وتلقى هزيمتين.

ويتشارك الفريقين في المركز الرابع والخامس بنفس الرصيد، ولكن يفرق الزمالك بالأهداف، والفائز سينفرد بمركز الضلع الرابع في المربع الذهبي للدوري.

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سموحة منتشي بفوز صعب على حساب أسوان في الأسبوع الماضي بهدف دون رد، من ضربة جزاء نفذها بنجاح ناصر ماهر.

سموحة يتواجد في المركز الخامس برصيد 13 نقطة من 8 مباريات حيث حقق الفوزفي 3 مباريات وتعادل في 4 وتلقى هزيمة واحدة فقط.

فلمن يكون الفوز في لقاء اليوم، هل يصالح الزمالك جماهيره بفوز غال على سموحة، أم يخطف الفريق السكندري نقاط المباراة من الأبيض.