الزمالك والرجاء : مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة نادي الزمالك أمام الرجاء في لقاء العودة من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك 0 × 0 الرجاء

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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نهاية الشوط الأول.

الزمالك 0 - 0 الرجاء pic.twitter.com/6nIrlvgBh4 — SC (@ZSCOfficial) November 4, 2020

47- صافرة نهاية الشوط الأول

45- دقيقتان وقت بدل الضائع

44- خطأ من يسار منطقة الجزاء للرجاء ومتولي عالتنفيذ....تنفذ وينقذها مصطفى محمد برأسية

43- ركنية من الجانب الأيسر للرجاء...تنفذ بدون خطورة

41- تسديدة من مسافة بعيدة من متولي لكن ابو جبل يتصدى لها بنجاح

39- أمامية من الحافيظي لكن تمر بدون عنوان إلى ضربة مرمى

37- لمسة يد على فرجانسي ساسي في منتصف الملعب

34- عرضية من الجانب الأيمن للرجاء ويسدد بمهارة رحيمي لكن خارج المرمى

32- أمامية من فابريس نجاه لكن تمر من الجميع وتتحول إلى تماس للزمالك

30- عرضية قوية من عبدالله جمعة من الجانب الأيسر لكن تمر وتتحول إلى تماس للرجاء

29- تسديدة قوية من محسن متولي لكن تمر بجوار القائم

28- خطا لصالح إسلام جابر في منتصف الملعب

27- محاولة مرور من زيزو لكن تتحول إلى تماس للرجاء

25- عرضية من الجانب الأيمن للرجاء تصطدم بالونش وتحول اتجاهها إلى المرمى لكن أبو جبل ينقذها من عالخط

24- مطالبة من لاعبي الزمالك بضربة جزاء

23- عرضية من متولي من الجانب الأيمن لكن تمر من الجميع وتتحول إلى ضربة مرمى

20- بطاقة صفراء لعبد الإله مدكور بعد تدخل على أشرف بنشرقي

17- سقوط مالانجو ومطالبة بركلة جزاء

16- لمسة يد على مصطفى محمد

15- خطأ لصالح الونش في منتصف ملعب الزمالك

13- تسديدة نن مالانجو لكن تصطدم بمحمود علاء وتتحول إلى ركنية

11- الركنية تنفذ ورأسية قوية لكن أبو جبل ينقذها ببراعة

11- عرضية رائعة من الحافيظي لكن عبد الله جمعة ينقذها برأسية ويحولها لركنية

9- تسديدة من رحيمي من داخل منطقة الجزاء لكن فوق المرمى

7- تسديدة من مسافة بعيدة من متولي لكن أبو جبل يمسكها بسهولة

5- بداية هادئة نسبيًا من جانب الفريقان

2- خطأ لصالح الرجاء في منتصف ملعبهم بعد تدخل زيزو

1- صافرة بداية المباراة

نزول الفريقان أرض الملعب وانتظار صافرة البداية....

تشكيل الزمالك:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد عيد - محمود علاء - محمود الونش - عبد الله جمعة

طارق حامد - إسلام جابر

أشرف بنشرقي - فرجاني ساسي - أحمد السيد زيزو

مصطفى محمد

تشكيل فريقنا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 📝⚽️ pic.twitter.com/DJkRFcuZy2 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) November 4, 2020

تشكيل الرجاء:

التشكيل | 4-4-2

امير الحداوي

عبد الإله مدكور - سند الورفلي - فابريس نغاه - بدر بانون

زكرياء الوردي - عمر العرجون - محسن متولي - عبد الإله الحافيظي

بين مالانجو - سفيان رحيمي

🚨#StartingXI



Head Coach Jamal Sellami selected these 11 Eagles to start tonight’s clash #ZSCRCA 🔥

Allez les verts ! 💚💚💚💚#CluboftheCentury🇲🇦 #DimaRaja pic.twitter.com/JiTt1HNl1s — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) November 4, 2020

المباراة النهائية التي ستقام في القاهرة في حال تأهل الفارس الأبيض أو الضيف المغربي، وفي انتظار تحديد هوية الفريق الذي سيواجه الأهلي المصري بالنهائي.

بعد أن حقق الزمالك فوزاً ثميناً في مباراة الذهاب في المغرب بنتيجة هدف مقابل لاشيء أحرز الهدف اللاعب المغربي المنتمي لصفوف مدرسة الفن أشرف بنشرقي في الدقيقة ١٨ من عمر المباراة ليقتنص فوز غالي في عقر دار الرجاء، ووضع الأبيض قدماً في

أعزائي المشاهدين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك أمام الرجاء في لقاء الإياب من نصف نهائي دوري أبطا أفريقيا، والمقامة بستاد القاهرة الدولي.