الزمالك والجونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة نادي الزمالك أمام الجونة في إطار الجولة الثلاثون من الدوري المصري، والمقرر إقامتها في ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك 0 × 0 الجونة

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تشكيل الزمالك:

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش - عبد الله جمعة

طارق حامد - إمام عاشور

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد السيد زيزو

كاسونجو كابونجو

الزمالك 🆚 الجونة

🏆 الدوري المصري الممتاز

🏟 ستاد القاهرة الدولي

📅 ٢٧ سبتمبر

🕗 ٨:٠٠ مساءً بتوقيت القاهرة pic.twitter.com/NJgPjDBD3S — SC (@ZSCOfficial) September 27, 2020

تشكيل الجونة:

التشكيل | 4-2-3-1

إسلام طارق

جوناثان نجوين - محمد نجيب - محمود الجزار - ألان كيامبادي

سيرجي أكا - أكرم توفيق

إسلام رشدي - أحمد حمدي - إسلام عبد النعيم

والتر بواليا

بعد 3 هزائم متتالية يصطدم الجونة بالزمالك في الجولة الثلاثون من أحداث الدوري المصري الممتاز ، ويقع الجونة في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويحاول الفريق الهروب من شبح الهبوط.

جديدة لرصيده ليصبح الفارق بينه وبين بيراميدز في المركز الثالث 4 نقاط، بعد فوزه في مباراة طنطا على استاد القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين والتي انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

اقترب الزمالك من تأمين وصافة الدوري المصري بعد أن حسم غريمه التقليدي النادي الأهلي اللقب، واستطاع القلعة البيضاء مع المدير الفني الحالي طارق يحيى بعد الرحيل المفاجئ لكارتيرون الذي أثر على الفريق بشكل كبير أن يتغلب على الظروف ويضيف 3 نقاط

أعزائي المشاهدين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك أمام الجونة في الجولة الثلاثون من الدوري المصري، والمقامة بستاد القاهرة الدولي.