الزمالك v إنبي

الزمالك وإنبي: مباشر لحظة بلحظة

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الزمالك والأهلي
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تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك وإنبي في إطار الجولة 23 من منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي تلعب على استاد القاهرة الدولي

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الأهلي والزمالك

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    تشكيل إنبي:

    يبدأ المدرب بالتشكيل التالي...

    التشكيل | 4-3-3

    محمود جاد
    أسامة جلال - إبراهيم يحيى - علي فوزي - كريم فؤاد
    عبد الرحمن عامر - حميد ماو - محمود غالي
    محمد شريف - فيستون عبدول - محمد شريف

    تشكيل الزمالك:

    يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي..

    التشكيل | 4-2-3-1

    محمد أبوجبل
    عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أحمد عيد
    فرجاني ساسي - طارق حامد
    أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو
    مصطفى محمد

    البدلاء: محمود جنش - محمد عبد الغني - محمد أوناجم - عمر السعيد - كابونجو كاسونجو

    للمباراة أيضًا طابع ثأري للزمالك ، فإنبي في مباراة الدور الأول تمكن من الفوز بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة في مباراة أطاحت بالمدرب الصربي ميتشو وجلبت باتريس كارتيرون محله.

    بعد أداء بطولي من الفارس الأبيض في القمة أمام الأهلي، فاجأ زملاء مصطفى محمد الجميع بأداء متواضع وهزيمة أمام المقاولون تحتم عليهم مصالحة الجماهير بتحقيق ثلاث نقاط من فم إنبي العنيد.

    النادي البترولي بدأ موسمه بصورة متواضعة للغاية حتى وصول المدرب الزمالكاوي حلمي طولان، الذي تغيّر معه كل شيء وبات الفريق في المرتبة السادسة برصيد 30 نقطة.

    أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي الحي والمباشر لمباراة الزمالك وإنبي في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

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