بيان .. هاني العتال مهاجمًا مرتضى منصور: إعصار الغضب ضرب الجميع

نائب رئيس الزمالك السابق يصدر بيانًا ناريًا لمهاجمة مرتضى منصور

أعلن هاني العتال؛ نائب رئيس نادي الزمالك السابق، تقدمه بـ109 بلاغًا إلى النيابة العامة ضد مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء، معربًا عن استيائه من احتمائه بالحصانة البرلمانية.

الثنائي كان قد دخل في عديد المشكلات، بعدما فاز العتال بمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأخيرة بالنادي متفوقًا على أحمد مرتضى منصور، ليحصل مرتضى على حكم بإسقاطه من منصبه.

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وأصدر العتال بيانًا رسميًا هاجم خلاله رئيس القلعة البيضاء، مطالبًا الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده في ظل تجاوزاته الكثيرة.

وجاء نص بيان نائب رئيس الزمالك السابق كالتالي:

تجاوزات من يجلس على كرسى رئاسة الزمالك، فاقت كل الحدود بعدما اصبح حديثه "الكربونى المكرر" سيلًا من السباب والشتائم والخوض فى الأعراض بما ينافى القيم والمبادئ المصرية،ووصل التطاول الى إهانة الشعب المصرى بحلفه بالطلاق "مفيش راجل في البلد دي "

"إعصار الغضب" ضرب الجميع ولم يعد ترديده للأكاذيب ذا جدوى بعدما نفذ رصيده تماما والسؤال الذى اتوجه به نيابة عن 100 مليون مصرى متى يحاسب ذلك المحتمى بالحصانة ؟!

الحصانة، التى تمنح لنائب البرلمان للدفاع عن حقوق الشعب، اتخذها وسيلة لإهانة كافة افراد الشعب، وتسلح بها لبث سمومه واثارة الفتنة، واثق تمام الثقة ان يوم الحساب قادم لا محالة وقريبا جدا خاصة ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد مرارا انه لا يوجد من هو فوق الحساب، وشرفاء الوطن ينتظرون رفع الحصانة ليمثل أمام جهات التحقيق لمحاسبته فى البلاغات والمخالفات .

وعلى المستوى الشخصى، بعد انتخابى ، نائبا لرئيس الزمالك ب22 الف صوت، من قبل الجمعية العمومية التى اطاحت بنجله فضلت عدم الرد،على تجاوزاته بنفس سلوكه المشين احتراما وتقديرا للدولة وسيادة االقانون، ولجأت الى الطريق القانونى واليوم تحديدا تقدمت ببلاغ جديد ليصل إجمالي البلاغات التى قدمتها الى 109 بلاغ ضد هذا الشخص، خاصة أن تركه علي هذا النحو من شأنه إهدار قيم العدالة و المساواة التي تربينا عليها ،وأنا على يقين أن الوقت قد حان لمحاسبته على كل ما ارتكبه من جرائم فى حقى وحق كل شرفاء هذا البلد الذين يتسألون هل يحضر القانون وترفع الحصانة بعد قسمه "البلد مفيهاش راجل "ام يستمر هذا المتطاول فى تجاوزاته؟!

يذكر أنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صوتي لمرتضى منصور، قام به بسب محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي، ومحمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الأحمر، بجانب الشعب المصري بأكمله، مما دفع مجلس القلعة الحمراء لتقديم عدة بلاغات ضده، في الوقت الذي يؤكد خلاله رئيس الأبيض فبركة هذا الفيديو.