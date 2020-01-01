الزمالك: لم نتراجع وأزلنا لافتة "نادي القرن" من أجل حذف شعار كاف فقط

مرتضى منصور يوضح أسباب إزالة لافتات "نادي القرن الحقيقي"

نفى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وجود أي خلافات بينه وبين الملغاشي أحمد أحمد؛ الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مؤكدًا في الوقت نفسه أحقية ناديه في الحصول على لقب "نادي القرن الإفريقي".

مجلس القلعة البيضاء كان قد قرر قبل أسابيع إعادة فتح ملف نادي القرن، الذي حصل عليه الأهلي قبل سنوات، مقدمًا عدد من المستندات للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لإثبات أحقيته في اللقب.

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وبالفعل تم تعليق لافتة عبر بوابات النادي الأبيض، طبع عليها عبارة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، إلا أنه تم إزالتها بعد ذلك.

وأوضح مرتضى منصور أنه لا توجد أي خلافات بينه وبين أحمد أحمد، مشيرًا إلى الخلافات مع الرئيس السابق للكاف عيسى حياتو، الذي منح اللقب - على حد قول رئيس الزمالك - لمن لا يستحق وبالمجاملات.

وقال رئيس القلعة البيضاء، في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "احترم الخطاب المرسل من الكاف بخصوص الشعار الخاص به، الذي تم وضعه على لافتات النادي، وقمنا بإزالة اللافتات من أجل إرسالها للشركة التي صممتها من أجل حذف شعار الاتحاد الإفريقي، وسنعيد تركيبها مرة أخرى، لأحقيتنا باللقب".

وأضاف: "جاء هذا التنويه حتى لا يظن بعض المغرضين أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد خشي من العقوبات لإزالة اللافتات، هذا أمر غير صحيح بالمرة، بل أنه سيتم إعادة تركيب جميع اللافتات خلال الأيام القليلة المقبلة".

واختتم: "نحن نسعى لاستعادة حقوق النادي وجماهيره وأعضاءه في لقب نادي القرن الإفريقي، باعتبار الفريق هو الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية، أكثر من أي فريق آخر".