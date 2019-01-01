مدرب نادي مصر: النقاز نقطة ضعف الزمالك

الفارس الأبيض لم يتمكن من مجاراة الفريق الحديث العهد بالدوري الممتاز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرجع عبد الناصر محمد؛ المدير الفني لنادي مصر، فشل الزمالك في الفوز على فريقه إلى عدم احترام الأبيض لخصمه، مؤكدًا أن الفارس الأبيض يعاني من نقطة ضعف كبيرة بسبب التونسي حمدي النقاز.

الفارس الأبيض تعادل أمس الأحد، أمام نادي مصر بهدف لكل منهما، حتى أن الأول فلت من الهزيمة بصعوبة، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الناصر، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب 9090" الإذاعي: "عندما شاهدت تشكيل الزمالك أخبرت اللاعبين أن ميتشو؛ المدير الفني للأبيض، مستهتر بالمباراة ولا يحترمنا، وقلت لهم هذه فرصنا للإيقاع به، وأن من لن يكن رجلًا بالملعب، فلا يسألني عن المشاركة طوال الموسم".

بيان من وكيله - هناك محاولات للوقيعة بين محمد إبراهيم وجمهور الزمالك

وأضاف: "خطأ ميتشو يكمن في أنه لم يشاهد مباراتنا أمام الإنتاج الحربي، نعم هُزمنا بثلاثية، لكنني أقسم أننا كنا نستحق التعادل أو الفوز".

مدرب نادي مصر اختتم: "الزمالك لديه نقطة ضعف كبيرة في المساحات خلف حمدي النقاز، هذا ما لعبت عليه، وكذلك لعب عليه الأهلي في كأس السوبر واستغلها حسين الشحات بشكل جيد، ولذلك تمكن من الفوز".

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب الوصافة بنفس الرصيد من النقاط، أما نادي مصر فيأتي في المركز الـ15 برصيد نقطتين فقط.