هل تنجح محاولة الزمالك الأخيرة لضم عواد؟

الباب لم يغلق نهائيًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فشل مساعيه لضم محمد عواد حارس مرمى الزمالك، لكن المصادر الصحفية المتابعة تتحدث عن محاولة أخيرة.

الزمالك كان قد دخل سوق الانتقالات بحثًا عن حارس مرمى بعد إصابة لاعبه محمود جنش مع منتخب مصر وغيابه عن اللعب حتى منتصف الموسم القادم على الأقل، وبعد الظهور المخيب والمتواضع لحارس مرماه عماد وحيد وعمر صلاح.

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وحدد الفريق الأبيض محمد عواد كهدف أول لدعم هذا المركز، وقد حصل على توقيعه بالفعل لكنه لم ينجح في التوصل لاتفاق مع الإسماعيلي نظرًا لرفضه التخلي نهائيًا عن مهاجمه مصطفى محمد، وهو اللاعب الذي طلب الدراويش ضمه ضمن الصفقة.

عواد أدلى بتصريحات أخيرة أكد خلالها رغبته في اللعب للزمالك الموسم القادم، وهو ما جعل إدارة وصيف الدوري تتواصل مجددًا مع نظيرتها في الإسماعيلي لمحاولة التوصل لاتفاق قبل غلق باب القيد الأفريقي.

ويسعى الزمالك لإقناع الإسماعيلي بقبول الحصول على 30 مليون جنيه مع مصطفى محمد لكن بالإعارة لموسم واحد وليس بالانتقال النهائي، فهل تنجح تلك المحاولة أم يكتفي النادي بمحمود أبو جبل الذي نجح في ضمه من سموحة؟